‘Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias’ expande lendas do terror pernambucano

O cinema de horror brasileiro está mais ativo do que nunca — e a capital pernambucana não podia deixar de ser protagonista desse momento também

Daniel Rocha em cena do filme (Divulgação)

O cinema de horror brasileiro está mais ativo do que nunca — e a capital pernambucana não podia deixar de ser protagonista desse momento também. Dando sequência a um dos exemplares mais conhecidos do gênero dos últimos anos, lançado em 2019, Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias, já em cartaz nos cinemas, segue a história de um grupo de jovens pesquisadores paranormais que são contratados para investigar um suposto tesouro. Essa investigação chega até a figura histórica que dá título ao filme — uma portuguesa de origem judaica que morou na cidade durante o século 16 e se transformou em lenda.