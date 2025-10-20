Blog Giro
Virada Recife 2026 confirma edição na Praia do Pina
A terceira edição da Virada Recife acontecerá nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025, mantendo a Praia do Pina, na zona sul do Recife, como palco do evento.
Publicado: 20/10/2025 às 18:07
operação Réveillon vai fiscalizar e orientar o tráfego de embarcações na Baía de Guanabara e na entrada para o mar aberto, na Praia de Copacabana Foto: Nielmar de Oliveira/Repórter da Agência Brasil ()
A terceira edição da Virada Recife acontecerá nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025, mantendo a Praia do Pina, na zona sul do Recife, como palco do evento.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes