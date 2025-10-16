° / °
'Vale Tudo': saiba onde assistir ao último capítulo da novela no Recife

A pergunta é: quem matou Odete Roitman? A resposta será revelada no último capítulo do remake de Vale Tudo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17) em todo o Brasil. As cenas finais, escritas por Manuela Dias, serão exibidas em telões, finalmente mostrando quem assassinou a vilã interpretada por Débora Bloch.

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/10/2025 às 17:42

Odete Roitman no remake de Vale Tudo (2025)/Foto: Globo/Beatriz Damy

Odete Roitman no remake de Vale Tudo (2025) (Foto: Globo/Beatriz Damy)

