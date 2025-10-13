Grupo Corpo celebra 50 anos no Festival de Dança do Recife
O premiado Grupo Corpo, de Minas Gerais, celebrará os 50 anos de sua bem-sucedida trajetória nos palcos do 28º Festival Internacional de Dança do Recife
Publicado: 13/10/2025 às 11:16
Grupo Corpo (Foto: Reprodução/Giro Blog)
Festa para o Corpo
O premiado Grupo Corpo, de Minas Gerais, celebrará os 50 anos de sua bem-sucedida trajetória nos palcos do 28º Festival Internacional de Dança do Recife, realizado pela Prefeitura do Recife, com o espetáculo comemorativo Piracema.
Em cartaz sexta e sábado, no Santa Isabel, a coreografia foi criada por Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, com trilha inédita de Clarice Assad e cenografia de Paulo Pederneiras, feita com 82 mil tampas de lata de sardinha. O acesso é gratuito.