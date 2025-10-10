° / °
Blog Giro
Cantora

Larissa Lisboa traz ao Recife a turnê ‘Inquieta’

A apresentação será no Teatro Arraial Ariano Suassuna

Giro Blog

Publicado: 10/10/2025 às 14:46

Seguir no Google News Seguir

Larissa Lisboa traz ao Recife a turnê ‘Inquieta’/Reprodução/Victor Curi via redes sociais

Larissa Lisboa traz ao Recife a turnê ‘Inquieta’ (Reprodução/Victor Curi via redes sociais )

A recifense Larissa Lisboa aterrissa em sua cidade natal, neste sábado, na segunda parada da turnê Inquieta, que apresenta um recorte potente da cena autoral feminina e LGBTQIAPN+ de Pernambuco.

A apresentação será no Teatro Arraial Ariano Suassuna, às 18h, e contará com a participação da conterrânea Uana.

“A proposta é encontrar olhares que se reconhecem e se ampliam. No repertório, aproveito para mostrar músicas inéditas do meu novo álbum, ainda em gravação”, diz.

Mais de Blog Giro

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X