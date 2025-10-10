Larissa Lisboa traz ao Recife a turnê ‘Inquieta’ (Reprodução/Victor Curi via redes sociais )

A recifense Larissa Lisboa aterrissa em sua cidade natal, neste sábado, na segunda parada da turnê Inquieta, que apresenta um recorte potente da cena autoral feminina e LGBTQIAPN+ de Pernambuco.

A apresentação será no Teatro Arraial Ariano Suassuna, às 18h, e contará com a participação da conterrânea Uana.

“A proposta é encontrar olhares que se reconhecem e se ampliam. No repertório, aproveito para mostrar músicas inéditas do meu novo álbum, ainda em gravação”, diz.