Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme
Adriane Galisteu revelou que foi diagnosticada com síndrome do piriforme, condição causada pela inflamação ou compressão do nervo ciático pelo músculo, localizado na região do quadril.
Publicado: 08/10/2025 às 11:15
Adriane Galisteu (Foto: Reprodução/Giro Blog )
