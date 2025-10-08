Giro Blog

Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme

Adriane Galisteu revelou que foi diagnosticada com síndrome do piriforme, condição causada pela inflamação ou compressão do nervo ciático pelo músculo, localizado na região do quadril.

Giro Blog

Publicado: 08/10/2025 às 11:15