Filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão fala pela 1ª vez após retirada de tumor

Logo após ser diagnosticado com um tumor no osso parietal do crânio e passar por uma cirurgia de emergência em São Paulo, o jovem Yhudy, de 14 anos, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, reapareceu exalando energia e alto-astral.

Publicado: 07/10/2025 às 11:46

Yhudy, de 14 anos, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão/Foto: Reprodução/Giro Blog

Mileide Mihaile , Tumor , Wesley Safadão
