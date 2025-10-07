Filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão fala pela 1ª vez após retirada de tumor
Logo após ser diagnosticado com um tumor no osso parietal do crânio e passar por uma cirurgia de emergência em São Paulo, o jovem Yhudy, de 14 anos, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, reapareceu exalando energia e alto-astral.
Publicado: 07/10/2025 às 11:46
Yhudy, de 14 anos, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão (Foto: Reprodução/Giro Blog)
