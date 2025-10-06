Em sua 15ª edição, Animage reforça o poder e versatilidade do cinema de animação

O evento, que reúne 134 filmes, entre curtas e longas-metragens de mais de 50 países, ocupará espaços célebres do cinema recifense

'Olivia & as Nuvens' também compõe a programação (Divulgação)

Não é à toa que o Animage — Festival Internacional de Animação de Pernambuco atingiu o status de maior evento do segmento em todo o Brasil. Preparando-se para dar início à sua edição comemorativa de 15 anos de trajetória, o evento, que reúne 134 filmes, entre curtas e longas-metragens de mais de 50 países, ocupará espaços célebres do cinema recifense, como o Cinema São Luiz, o Teatro do Parque, o Cinema da Fundação Derby e o Cinema da UFPE, a partir desta terça-feira até o domingo, 12 de outubro.