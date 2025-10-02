° / °
Festival Damas da Arte estreia em Olinda com shows e oficinas

Publicado: 02/10/2025 às 12:15

Flaira Ferro/Foto: Matheus Melo/Divulgação

Flaira Ferro (Foto: Matheus Melo/Divulgação)

O Damas da Arte – Festival de Cultura Popular começa nesta sexta-feira (3) e segue até o domingo (5), no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Em sua 1ª edição, o evento celebra o protagonismo feminino nas artes e reúne artistas de Pernambuco, Paraíba, Brasília e outros estados em uma programação gratuita que inclui oficinas, debates, feira de artesanato e shows.

