Festival Damas da Arte estreia em Olinda com shows e oficinas
Publicado: 02/10/2025 às 12:15
Flaira Ferro (Foto: Matheus Melo/Divulgação)
O Damas da Arte – Festival de Cultura Popular começa nesta sexta-feira (3) e segue até o domingo (5), no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Em sua 1ª edição, o evento celebra o protagonismo feminino nas artes e reúne artistas de Pernambuco, Paraíba, Brasília e outros estados em uma programação gratuita que inclui oficinas, debates, feira de artesanato e shows.