Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega à 15ª edição

A edição acontecerá do dia 3 ao dia 12 de outubro no Pernambuco Centro de Convenções

Mia Couto é um dos grandes nomes que estarão na Bienal do Livro de Pernambuco (Reprodução/ Mariano Silva)

Considerado um dos maiores eventos literários brasileiros, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega à sua 15ª edição, comemorativa de 30 anos, a partir desta sexta-feira, dia 3 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, e segue até o dia 12, reafirmando o valor transformativo, sensorial e democrático da literatura.

Com o mote “Ler é sentir cada palavra” e o subtítulo “30 anos em estado de poesia”, a feira em si será a grande homenageada neste ano, recebendo as maiores editoras do país e trazendo iniciativas inéditas para sua programação.