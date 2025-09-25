Chico Chico diz que cantar é um reencontro com Cássia Eller
Em conversa com Marcelo Tas, o artista destacou como as apresentações ao vivo se conectam com sua história pessoal
Publicado: 25/09/2025 às 13:38
Chico Chico (Reprodução/Redes Sociais )
Durante entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, nesta terça-feira (23), o cantor e compositor Chico Chico falou sobre carreira, processos criativos e a presença constante da memória de sua mãe, Cássia Eller, que morreu em 2001. Em conversa com Marcelo Tas, o artista destacou a intensidade das apresentações ao vivo e a forma como elas se conectam com sua história pessoal.
“Cantar no palco pra mim é um reencontro com a minha mãe. É um reencontro com a minha mãe no passado, é uma presença física no presente com os meus amigos e com as pessoas com quem eu toco, é um encontro comigo, no sentido de eu estar dizendo coisas que eu escrevi, cantando coisas que pra mim são muito caras, de uma maneira sem que isso pese”, afirmou.