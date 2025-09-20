Blog Giro
Artes Plásticas
Exposição de Antônio Mendes explora tempo, memória e afetos
A mostra reúne obras que transitam entre memória, tempo e afetos
Publicado: 20/09/2025 às 10:37
Antônio Mendes (Divulgação)
A exposição ‘Vestígios de um Tempo Não Linear’, do artista plástico pernambucano Antonio Mendes, será aberta ao público no próximo sábado (27), na Casa Guita, em Olinda. Com curadoria de Filipe Campello, filósofo e professor da UFPE, a mostra fica em cartaz até 24 de outubro e celebra os 60 anos do artista. A entrada é gratuita.
