Exposição de Antônio Mendes explora tempo, memória e afetos

Antônio Mendes (Divulgação)

A exposição ‘Vestígios de um Tempo Não Linear’, do artista plástico pernambucano Antonio Mendes, será aberta ao público no próximo sábado (27), na Casa Guita, em Olinda. Com curadoria de Filipe Campello, filósofo e professor da UFPE, a mostra fica em cartaz até 24 de outubro e celebra os 60 anos do artista. A entrada é gratuita.