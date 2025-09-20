° / °
Blog Giro
Artes Plásticas

Exposição de Antônio Mendes explora tempo, memória e afetos

A mostra reúne obras que transitam entre memória, tempo e afetos

Giro Blog

Publicado: 20/09/2025 às 10:37

Seguir no Google News Seguir

Antônio Mendes/Divulgação

Antônio Mendes (Divulgação)

A exposição ‘Vestígios de um Tempo Não Linear’, do artista plástico pernambucano Antonio Mendes, será aberta ao público no próximo sábado (27), na Casa Guita, em Olinda. Com curadoria de Filipe Campello, filósofo e professor da UFPE, a mostra fica em cartaz até 24 de outubro e celebra os 60 anos do artista. A entrada é gratuita.

Mais de Blog Giro

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP