A premiação, que exalta a produção de artistas da América Latina e é considerada uma das mais importantes do mundo da música

Pernambucanos são indicados ao prêmio Grammy Latino 2025 (Reprodução)

A lista dos indicados ao Grammy Latino 2025 foi divulgada na manhã desta quarta-feira (17) e inclui três pernambucanos: Joyce Alane, João Gomes e Natascha Falcão. A premiação, que exalta a produção de artistas da América Latina e é considerada uma das mais importantes do mundo da música, acontece no dia 13 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos.