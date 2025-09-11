Olhar estrangeiro sobre o Recife é tema de ‘Dormir de Olhos Abertos’
As praias, as ruas e até o carnaval do Recife ganham um clima e uma conotação diferentes em Dormir de Olhos Abertos, que entra hoje nos cinemas da capital pernambucana
Publicado: 11/09/2025 às 10:54
roduzido por Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, com direção da alemã Nele Wohlatz, o longa teve seu lançamento mundial no Festival de Berlim 2024 e foi eleito pela Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) o melhor da seleção Encontros do evento (Foto: Reprodução/Giro Blog)
