Recife recebe primeira edição da Festa Literária das Periferias

A Festa Literária das Periferias — Flup chega pela primeira vez ao Recife, De 10 a 14 de setembro

De 10 a 14 de setembro, o Compaz Governador Eduardo Campos, na Zona Norte da cidade, será palco de debates, rodas de diálogo, espetáculos e lançamentos de livros que discutem negritude, ancestralidade, juventude, gênero, política e os diversos modos de produção de conhecimento que emergem das periferias, muitas vezes silenciados pela história oficial (Foto: Reprodução/Giro Blog)

Após 14 anos de consolidação no Rio de Janeiro, a Festa Literária das Periferias — Flup chega pela primeira vez ao Recife com a proposta de desafiar estruturas, provocar reflexões e abrir espaço para narrativas periféricas e decoloniais.