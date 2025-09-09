Blog Giro
Murilo Gun retorna ao Recife com show "Fé no Flow"
O pernambucano vai apresentar palestra-espetáculo no palco do Teatro RioMar.
Publicado: 09/09/2025 às 12:46
Murilo Gun (Divulgação)
Em fevereiro, Murilo Gun realizou duas sessões disputadíssimas do show Fé no Flow. Como muita gente ficou de fora, ele avisou que voltaria logo. Próximos sábado, às 21h, e domingo, às 20h, o pernambucano cumprirá a promessa, apresentando a palestra-espetáculo no palco do Teatro RioMar.
