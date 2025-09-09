° / °
Blog Giro
GIRO BLOG

Murilo Gun retorna ao Recife com show "Fé no Flow"

O pernambucano vai apresentar palestra-espetáculo no palco do Teatro RioMar.

Giro Blog

Publicado: 09/09/2025 às 12:46

Seguir no Google News Seguir

Murilo Gun/Divulgação

Murilo Gun (Divulgação)

Em fevereiro, Murilo Gun realizou duas sessões disputadíssimas do show Fé no Flow. Como muita gente ficou de fora, ele avisou que voltaria logo. Próximos sábado, às 21h, e domingo, às 20h, o pernambucano cumprirá a promessa, apresentando a palestra-espetáculo no palco do Teatro RioMar.

Murilo Gun
Mais de Blog Giro

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP