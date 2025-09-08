° / °
Blog Giro
GIRO BLOG

João Gomes e Ary Mirelle celebram a chegada de Joaquim

Logo após dar à luz o pequeno Joaquim, que chegou ao mundo no último domingo (7), a influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor pernambucano João Gomes, usou as redes sociais para compartilhar os primeiros registros do caçula

Giro Blog

Publicado: 08/09/2025 às 11:53

Seguir no Google News Seguir

João Gomes e Ary Mirelle mostram o segundo filho/@joaogomes via Instagram

João Gomes e Ary Mirelle mostram o segundo filho (@joaogomes via Instagram)

Logo após dar à luz o pequeno Joaquim, que chegou ao mundo no último domingo (7), a influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor pernambucano João Gomes, usou as redes sociais para compartilhar os primeiros registros do caçula.

 

João Gomes
Mais de Blog Giro

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP