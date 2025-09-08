Blog Giro
João Gomes e Ary Mirelle celebram a chegada de Joaquim
Publicado: 08/09/2025 às 11:53
João Gomes e Ary Mirelle mostram o segundo filho (@joaogomes via Instagram)
Logo após dar à luz o pequeno Joaquim, que chegou ao mundo no último domingo (7), a influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor pernambucano João Gomes, usou as redes sociais para compartilhar os primeiros registros do caçula.
