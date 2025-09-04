Blog Giro
Morre Giorgio Armani, renomado estilista italiano, aos 91 anos
O estilista italiano Giorgio Armani, fundador da renomada marca que leva seu nome, morreu na manhã desta quinta-feira (4), aos 91 anos.
Publicado: 04/09/2025 às 17:20
Estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos (JULIEN DE ROSA / AFP)
O estilista italiano Giorgio Armani, fundador da renomada marca que leva seu nome, morreu na manhã desta quinta-feira (4), aos 91 anos. A informação foi confirmada pelo Grupo Armani por meio de um comunicado oficial lamentando a perda do criador e principal força motriz da empresa.
