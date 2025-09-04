° / °
Morre Giorgio Armani, renomado estilista italiano, aos 91 anos

O estilista italiano Giorgio Armani, fundador da renomada marca que leva seu nome, morreu na manhã desta quinta-feira (4), aos 91 anos.

Publicado: 04/09/2025 às 17:20

Estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos (JULIEN DE ROSA / AFP)

O estilista italiano Giorgio Armani, fundador da renomada marca que leva seu nome, morreu na manhã desta quinta-feira (4), aos 91 anos. A informação foi confirmada pelo Grupo Armani por meio de um comunicado oficial lamentando a perda do criador e principal força motriz da empresa.

Giorgio armani
