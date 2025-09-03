° / °
Joanna traz show de 45 anos de carreira para o Recife nesta sexta (5)

Nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, Joanna aporta no Teatro RioMar Recife

Andre Guerra

Publicado: 03/09/2025 às 11:08

Cantora Joanna/Foto: Reprodução/Giro Blog

Nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, Joanna aporta no Teatro RioMar Recife trazendo alguns dos momentos mais icônicos de sua vida musical através da turnê ’45 Anos de Carreira’, espetáculo que reforça a força e influência da multi-artista carioca responsável por milhões de vendas de discos com grandes hits nacionais.

