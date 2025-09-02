Blog Giro
Fátima Bernardes manda recado para William Bonner após saída do Jornal Nacional; confira
Logo após o William Bonner anunciar sua saída da bancada do Jornal Nacional após 29 anos, Fátima Bernardes parabenizou o jornalista pela carreira e desejou sucesso na nova fase
Publicado: 02/09/2025 às 12:08
William Bonner e Fátima Bernardes (Foto: Reprodução/Giro Blog)
Logo após o William Bonner anunciar sua saída da bancada do Jornal Nacional após 29 anos, Fátima Bernardes parabenizou o jornalista pela carreira e desejou sucesso na nova fase.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes