Biografia de Beth Carvalho resgata memórias da madrinha do samba

Beth Carvalho é mais uma homenageada do projeto Sambabook (Foto: Divulgação)

A saudosa Beth Carvalho não precisou assinar muitas canções para se tornar eterna. Elizabeth Santos Leal de Carvalho tinha um ouvido afiado e um critério rígido para selecionar repertório, transformando cada samba que abraçava em um clássico. Essa intersecção entre obra e personalidade é o eixo da biografia escrita pelo pesquisador musical Rodrigo Faour, Beth Carvalho — Uma Vida pelo Samba, dentro do projeto Sambabook, o mesmo que lançou um álbum reunindo grandes nomes do gênero em tributo à madrinha do samba.