Trailer internacional de ‘O Agente Secreto’ é divulgado; confira
O longa está com estreia marcada para 26 de novembro no mercado internacional.
Publicado: 28/08/2025 às 16:57
Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto' (Victor Juca)
A Neon divulgou nesta quinta-feira (28) o primeiro teaser internacional de ‘O Agente Secreto‘, que será lançado como ‘The Secret Agent‘ nos Estados Unidos. O longa, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo astro Wagner Moura, está com estreia marcada para 26 de novembro no mercado internacional.
Reconhecida por lançar produções premiadas, como Parasita, Anora e Anatomia de uma Queda, a Neon acumula seis Palmas de Ouro do Festival de Cannes e aposta em O Agente Secreto como um de seus principais lançamentos do ano, ao lado de It Was Just an Accident e Sentimental Value.