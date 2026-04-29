Incerteza de Messias

O pernambucano Jorge Messias passará, hoje, pelo teste de fogo no Senado, sem a certeza absoluta de que será aprovado para compor o Supremo Tribunal Federal (STF)

Indicação de Messias ao STF deve ser votada no mesmo dia da sabatina (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O pernambucano Jorge Messias passará, hoje, pelo teste de fogo no Senado, sem a certeza absoluta de que será aprovado para compor o Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente Lula (PT) indicou seu nome, há cerca de cinco meses, sob polêmica e gerando fissuras. Só depois de muitas conversas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AC), marcou a sabatina, mas sem dizer se apoia a escolha do petista. Ele preferia o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga aberta com a saída de Paulo Roberto Barroso. A oposição, evidentemente, vendo esse problemão na vida de Lula em pleno ano eleitoral, vem dando trabalho e não quer aliviar nos questionamentos a Jorge Messias. Ele teria certa vantagem em relação à bancada conservadora por ser evangélico, porém isso não é o suficiente. Afinal de contas, o pernambucano é advogado-geral da União e seu papel é defender o Governo Lula, principalmente, nas questões que a oposição bate sem piedade. Justamente por isso, a sabatina de hoje promete ser muito dura e caberá aos senadores governistas tentarem proteger Messias e convencer os menos radicais a votar na sua indicação para o STF. Passando pela sabatina, será a vez da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) avalizar ou não. Seguindo adiante, o plenário tomará a decisão e a expectativa é de que o placar seja apertado. Pelo menos na história recente, nenhum candidato ao Senado teve a escolha rejeitada.

Em defesa do fim do 6×1

Pré-candidato a senador, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) terá que dedicar parte do tempo no debate sobre o fim da escala de trabalho 6×1, que é defendida pelo Governo Lula. É, inclusive, o único pernambucano na Comissão Especial criada para debater o tema. “Vamos defender uma jornada que respeite a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores”, diz Túlio.

CDL vira patrimônio

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) receberá, na Câmara do Recife, o Título de Patrimônio Imaterial, Histórico e Cultural. A cerimônia ocorrerá às 10h de hoje, por iniciativa do vereador Gilberto Alves (PRD), em reconhecimento público pelos serviços prestados à Capital.

João de volta à luta

João Campos (PSB) retoma a pré-campanha, amanhã, depois de uns dias afastado do cenário político e um dia após a pesquisa Genial/Quaest mostrar redução da sua vantagem em relação a Raquel Lyra (PSD), na disputa pelo Governo de Pernambuco. Os números ainda apontam vitória no 1º turno.

Cassado, mas comemorando

O prefeito de Afogados da Ingazeira, Sandrinho Palmeira (PSB), teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral do município, na segunda-feira, mas ontem não demonstrava preocupação, pois cabe recurso ao TRE. Até comemorou o 3º lugar na premiação do Sebrae para prefeituras, na categoria Empreendedorismo Rural, durante o 9º Congresso da Amupe realizado no Recife.