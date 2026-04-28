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Dino: eleição difícil
Fora das disputas eleitorais desde que virou ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino disse que sempre gostou de fazer campanhas, das caminhadas e do contato direto com os eleitores.
Publicado: 28/04/2026 às 06:57
Ministro do STF, Flávio Dino (Foto: Marina Torres/DP)
Fora das disputas eleitorais desde que virou ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino disse que sempre gostou de fazer campanhas, das caminhadas e do contato direto com os eleitores.
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