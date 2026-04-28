Coluna

Dino: eleição difícil

Fora das disputas eleitorais desde que virou ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino disse que sempre gostou de fazer campanhas, das caminhadas e do contato direto com os eleitores.

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 28/04/2026 às 06:57