Amupe promove Congresso Pernambucano de Municípios com debates sobre desafios e soluções das cidades

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A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) realiza, na próxima segunda e terça-feira (27 e 28 de abril), no Recife Expo Center, o 9º Congresso Pernambucano de Municípios. Composto por feira de negócios e ampla grade de conteúdo, o evento reunirá gestores, técnicos e especialistas de todo o estado, além de autoridades nacionais, em torno do tema “Inovação a serviço da população”. Dialogando diretamente com os principais desafios das administrações municipais, o congresso apresentará soluções práticas e debates atuais. A programação completa pode ser conferida no www.amupe.org.

Sob a liderança do presidente da Amupe e prefeito de Aliança, Pedro Freitas, o congresso deste ano se consolidará como um hub de negócios e soluções práticas para as 184 cidades do estado. O evento vai concentrar, em um único ambiente, conhecimento técnico, troca de experiências e oportunidades de articulação. A programação inclui mais de 60 palestrantes, distribuídos em 12 espaços simultâneos, e quatro painéis com debates sobre temas como transformação digital, captação de recursos, previdência municipal, segurança pública, educação, saúde, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.

Abrindo espaço para diálogos estratégicos de alto nível, o 9º Congresso Pernambucano de Municípios contará com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, na palestra sobre “ Transparência nas Emendas Parlamentares e Autonomia Municipal”; e do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Anastasia, no painel “Controle Externo e a Boa Gestão Municipal”. A programação do evento terá ainda a entrega do “Prêmio Prefeitura Empreendedora”, promovido pelo Sebrae, e a apresentação de projetos de sucesso, o “10 Boas Práticas Municipais”, conduzida pela própria Amupe.

“O municipalismo se constrói com cooperação, troca de experiências e visão a longo prazo. Nosso compromisso é seguir avançando, unindo forças e preparando os municípios para os desafios que estão por vir. Desta forma, nosso congresso se fortalece como um espaço estratégico de articulação, capacitação e geração de oportunidades, reunindo gestores públicos, especialistas e representantes de instituições de todo o país em torno de temas essenciais para o desenvolvimento sustentável dos municípios do nosso estado”, pontua Pedro Freitas, presidente da Amupe e prefeito de Aliança.

Além dos painéis e debates, o congresso contará com uma feira de negócios, das 9h às 17h, conectando gestores públicos a empresas e instituições que oferecem soluções inovadoras para a administração municipal. Será um espaço voltado às conexões entre especialistas de todo o Brasil, impulsionando o desenvolvimento das cidades pernambucanas por meio de canais estratégicos de mercado.

O 9º Congresso Pernambucano de Municípios é gratuito e aberto ao público, mediante realização de inscrição. Já as salas temáticas são voltadas aos prefeitos e prefeitas, secretários, vereadores e demais profissionais que atuam na gestão pública. As vagas são limitadas e os interessados podem ter acesso a programação completa e se inscrever através do site www.amupe.org.