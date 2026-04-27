PT contra o tempo

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Faltam pouco mais de cinco meses para as eleições e o presidente Lula (PT) continua vendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) na sua cola. Por conta disso, os petistas saíram, ontem do Congresso Nacional do PT realizado em Brasília, dispostos a imprimir novas estratégias para abrir vantagem, com as ações do Governo Federal sendo reconhecidas e percebidas pelos eleitores. Pelo que foi avaliado no evento, a comunicação ainda precisa ser aprimorada. Neste mês, a publicidade deu carga nas redes sociais com vídeos em defesa da soberania, do pix, entre outros temas. “Nós acreditamos muito que a verdade prevaleça diante da mentira e que a gente possa, efetivamente, criar uma grande rede de divulgação dos feitos do governo do presidente Lula”, disse o presidente nacional do PT, Edinho Silva, em entrevista ao Correio Braziliense. “Nós já batemos R$ 975 bilhões de investimentos do PAC e, na virada do semestre, teremos passado de R$ trilhão”, acrescentou. Além da melhora na comunicação, o manifesto aprovado no Congresso do PT estabelece quatro pilares: crescimento econômico, justiça social, inovação e sustentabilidade. Um dos assuntos em evidência também foi colocado com prioridade para o Brasil: a exploração das terras raras. “Não há desenvolvimento possível sem autonomia, capacidade industrial e um projeto próprio de país”, diz o manifesto, ao enfatizar que é necessário haver uma produção nacional de minerais estratégicos. Até porque o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo.

Prêmio Sebrae para prefeituras

Amanhã, durante o 9º Congresso Pernambucano de Municípios, promovido pela Amupe, será entregue o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A iniciativa valoriza experiências inovadoras e bem-sucedidas do setor público municipal no incentivo ao empreendedorismo em diferentes áreas. Foram inscritos 115 projetos de 81 municípios nas 8 categorias.

Pacificador mundial

Pré-candidato à Presidência, Augusto Cury (Avante) quer ser o pacificador mundial. “Se tivesse o privilégio de sentar na cadeira de presidente, chamaria vários políticos, como Putin e Zelenski, para conversar, porque sou um especialista em pacificação de conflitos” disse à BBC News.

Aniversário do Jaboatão

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes promete festejar os 433 anos do município com uma ampla programação. A data do aniversário é 4 de maio, mas no dia 1º já terá corrida de rua. O prefeito Mano Medeiros (PSD), se já gosta de estar nas ruas, pelo visto fará uma maratona nos eventos.

Flávia no IRH e Osmar na Câmara

Flávia de Nadegi (PV) deve comunicar hoje sua licença da Câmara do Recife para presidir o IRH de Pernambuco a convite da governadora Raquel Lyra (PSD). Posse deve ser quinta-feira. O presidente do PT no Recife, Osmar Ricardo, assumirá o mandato de vereador por ser 1º suplente da federação PT-PCdoB-PV. O PT apoia João Campos (PSB) para governador, mas Osmar é dissidente.