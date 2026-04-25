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O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se consideram diferentes ideológica e administrativamente. No entanto, ambos têm algo em comum num ano de eleição. Em 2022, Bolsonaro estava correndo risco de não ser reeleito – como não foi – e vinha enfrentando uma elevação inflacionária. Viu como saída barrar a série de reajustes nos preços dos combustíveis. Então, sua equipe econômica buscou a forma, digamos, mais simples, reduzindo os impostos. Naquela ocasião, o Governo Federal zerou o PIS/Cofins e o Cide. Além disso envolveu os estados no pacote, com a diminuição do ICMS para 17% ou 18%. Em outubro daquele mesmo ano, Bolsonaro saiu derrotado, apesar de a vantagem de Lula ter sido de apenas 0,8%. Quatro anos depois, o petista quer usar o mesmo artifício para conter a inflação e os reajustes nos preços dos combustíveis provocados, principalmente, pela guerra entre EUA, Irã e Israel. Como? Reduzir os tributos federais sobre diesel, gasolina, biodiesel e etanol, o que faria o valor nas bombas cair em até R$ 0,64 por litro. O projeto de lei já foi encaminhado ao Congresso Nacional visando autorizar o uso de receitas do setor de petróleo para compensar a redução de impostos sobre combustíveis. As cartas estão lançadas faltando pouco mais de cinco meses para as eleições. Do outro lado do ringue Lula tem, não Jair Bolsonaro, mas o herdeiro direto Flávio Bolsonaro (PL), que viu a mesma receita não funcionar a favor do seu pai, quatro anos atrás.