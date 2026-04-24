Blog Dantas Barreto
Coluna
Hora da cobrança
Aprovado o limite de 20% para remanejamento orçamentário, após quatro meses de peleja entre o Governo e a oposição na Assembleia Legislativa, as cobranças vão começar
Publicado: 24/04/2026 às 06:52
Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Aprovado o limite de 20% para remanejamento orçamentário, após quatro meses de peleja entre o Governo e a oposição na Assembleia Legislativa, as cobranças vão começar.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes