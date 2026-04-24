Hora da cobrança

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Aprovado o limite de 20% para remanejamento orçamentário, após quatro meses de peleja entre o Governo e a oposição na Assembleia Legislativa, as cobranças vão começar

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Publicado: 24/04/2026 às 06:52

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Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD)/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Aprovado o limite de 20% para remanejamento orçamentário, após quatro meses de peleja entre o Governo e a oposição na Assembleia Legislativa, as cobranças vão começar.

LOA , Pernambuco , Raquel Lyra
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