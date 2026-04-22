Ata da discórdia (Blog Dantas Barreto)

O impasse entre Governo e oposição terá mais um capítulo hoje, na Assembleia Legislativa, envolvendo a Lei Orçamentária Anual (LOA). Na semana passada, a Comissão de Finanças aprovou os 20% de remanejamento no Orçamento, no entanto a ata não foi publicada no Diário Oficial porque os deputados Alberto Feitosa (PL) e Diogo Moraes (PSB) contestaram depois do resultado. Ambos comunicaram à presidência da Alepe que votaram sem saber da emenda incluída no projeto de crédito suplementar do TJPE. Alegam que foram “enganados”. Por conta disso, o presidente da Casa, Álvaro Porto (MDB), está decidido a não publicar essa ata. Mas é possível que seja lida na reunião da Comissão de Finanças, nesta manhã. Relator do projeto, o deputado João de Nadegi (PV) diz que, se não houver a publicação da ata de uma reunião realizada, o Regimento Interno é ferido. Além disso tudo, tem a liminar do desembargador do TJPE, Eduardo Galliod Maranhão, que suspendeu a tramitação da redação final da LOA aprovada em dezembro de 2025. A ação foi movida pela deputada Débora Almeida (PSD). E a presidência da Assembleia tem até o dia 29 para prestar esclarecimentos. Com isso, a tentativa da oposição de limitar o remanejamento orçamentário em 10% também não anda. Diogo Moraes defende que, se o Governo quiser recursos extras, basta enviar um projeto à Alepe solicitando crédito suplementar.

Amupe discute a LOA hoje

Enquanto os deputados trocam farpas e a governadora Raquel Lyra (PSD) afirma que Pernambuco continua sem orçamento, os prefeitos expõem suas preocupações. Às 9h de hoje, a Amupe realiza Assembleia Extraordinária para tratar sobre os problemas que os municípios podem ter, caso a LOA não entre em vigor até julho, por ser ano de eleições.

Indicações da oposição

O líder do PSB, deputado Diogo Moraes, discutirá hoje como serão as indicações do bloco PSB-MDB-Republicanos para as comissões da Alepe. Até porque envolve todos os colegiados. Por conta disso, a publicação das novas composições deve ficar para a semana que vem.

TJPE vai usar IA

O TJPE apresenta, às 14h na Esmape, a plataforma +Autonomia, que visa utilizar Inteligência Artificial para agilizar os trabalhos do Judiciário. De acordo com o Tribunal, essa iniciativa faz parte da transformação tecnológica que está sendo implantada com apoio do Porto Digital.

Prefeito confere entulhos nas ruas

O prefeito Victor Marques (PCdoB) foi às ruas para ver com os próprios olhos o descarte de entulhos nas ruas do Recife. Achou até colchão e móveis. Ele contou que são gastos R$ 10 milhões por mês para recolher esse tipo material. Victor reforçou que a Prefeitura agora tem o agendamento de coleta de resíduos. Os entulhos são buscados em casa e não vão para canais e canaletas.