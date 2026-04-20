Tadeu em banho-maria

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A situação de Tadeu Alencar no Ministério do Empreendedorismo fica em banho-maria pelos próximos dias, já que o presidente Lula (PT) está na Europa e só retorna ao Brasil na próxima quarta-feira. E o presidente nacional do PSB, João Campos, tirou uma folga da pré-campanha ao Governo de Pernambuco. Enquanto isso, Tadeu segue ministro à espera de uma decisão sobre a sua permanência ou não no cargo. Ele foi nomeado no dia 3 deste mês, atendendo ao critério de ser promovido porque era secretário executivo do ministério. No entanto, está tendo que encarar uma situação, no mínimo, constrangedora. Apesar de a escolha ter sido feita por Lula, que por se só já bastaria, João Campos discordou. No meio político, se diz que o dirigente do PSB já teria definido o sucessor do ex-ministro Márcio França. Seria Paulo Pereira para contemplar o segundo secretário do PSB, que é um dos principais atores nos bastidores do partido. O clima, com isso, deve ser terrível. Tadeu Alencar é cearense, mas construiu sua vida profissional como advogado e na política em Pernambuco. Por isso se comemorou o fato de o Estado ocupar mais um espaço na Esplanada dos Ministérios. Caberá ao presidente da República decidir pela exoneração do ministro com menos de um mês no cargo, não por ter cometido alguma irregularidade ou não ter feito o devido trabalho. E, sim, porque João Campos quer ele fora.

Raquel desistiu de pedir

Quinta-feira passada, a governadora Raquel Lyra (PSD) voltou a dizer que a gestão de Paulo Câmara (ex-PSB), não a atendia quando estava na Prefeitura de Caruaru. “Eu desisti de pedir. Eu vim aqui durante o meu governo três vezes. Por quê? Porque não era prioridade atender ao povo. E não é uma discussão sobre qual era o partido que eu estava ou deixava de estar. Era sobre como podia fazer a minha cidade crescer”, disparou.

Oposição aguarda lista

O líder da oposição na Alepe, deputado Sileno Guedes (PSB), aguarda as indicações dos partidos governistas para também articular a ocupação de espaços nas comissões permanentes. O Governo vive a expectativa de inverter o jogo e ter a maioria nos principais colegiados.

Sem prestar contas

Os prefeitos reclamam que o Governo Federal repassa recursos insuficientes para manter serviços à população. Por outro lado, o Tribunal de Contas da União revelou que muitos municípios não prestaram contas sobre os repasses para merenda escolar, no valor de R$ 28 bilhões.

Parada após maratona de João

João Campos (PSB) deu uma paradinha na sua pré-campanha ao Governo, depois de ir ao Sertão, Agreste e Zona da Mata, desde que renunciou ao cargo de prefeito do Recife. Nesse meio tempo, mirou sua artilharia no Governo Raquel Lyra. Mas agora está dando atenção à esposa Tábata Amaral, que é deputada e também terá uma campanha pela frente. Na próxima semana começa tudo de novo.