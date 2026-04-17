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Aperreio dos prefeitos

Enquanto aliados do Governo e de oposição mantêm a disputa acirrada e o orçamento estadual continua sem ser aprovado em sua plenitude, como disse a governadora Raquel Lyra (PSD), os prefeitos começam a botar a mão na cabeça

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 17/04/2026 às 06:56

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Pedro Freitas (PP),/Foto: Blog Dantas Barreto

Pedro Freitas (PP), (Foto: Blog Dantas Barreto)

Enquanto aliados do Governo e de oposição mantêm a disputa acirrada e o orçamento estadual continua sem ser aprovado em sua plenitude, como disse a governadora Raquel Lyra (PSD), os prefeitos começam a botar a mão na cabeça.

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