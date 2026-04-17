Coluna

Aperreio dos prefeitos

Enquanto aliados do Governo e de oposição mantêm a disputa acirrada e o orçamento estadual continua sem ser aprovado em sua plenitude, como disse a governadora Raquel Lyra (PSD), os prefeitos começam a botar a mão na cabeça

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 17/04/2026 às 06:56