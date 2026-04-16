Datafolha traz João Campos com 50% e Raquel Lyra com 38%

O vereador Eduardo Moura (Novo) tem 3% e o ex-vereador Ivan Moraes (Psol), ficou com 2%. Os votos brancos e nulos somam 10%.

João Campos e Raquel Lyra (Rafael Vieira/ DP Foto)

A disputa pelo Governo de Pernambuco tem o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) na liderança, conforme a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16). Ele aparece com 50% das intenções de votos, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) é a preferida para 38% dos eleitores. O vereador Eduardo Moura (Novo) tem 3% e o ex-vereador Ivan Moraes (Psol), ficou com 2%. Os votos brancos e nulos somam 10%.

A pesquisa aponta que os pré-candidatos a governador João Campos e Ivan Moraes como os mais rejeitados, com 39%. Raquel Lyra tem 29% de rejeição. Os eleitores que dizem não saber em quem votar somam 3%, enquanto 2% dizem que votariam em qualquer um dos postulantes ao Governo de Pernambuco.

A pesquisa Datafolha foi registrada no TSE com o número PE-04713/2026.