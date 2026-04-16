° / °
Blog Dantas Barreto
BLOG DANTAS BARRETO

Líder do Governo admite que oposição foi pega de surpresa na Comissão de Finanças da Alepe

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Socorro Pimentel (PSD) admitiu, nesta quinta-feira (16), que os governistas da Comissão de Finanças pegaram os oposicionistas de surpresa com o projeto substitutivo aprovado ontem

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 16/04/2026 às 09:26

Seguir no Google News Seguir

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, a deputada Socorro Pimentel (UB) /Divulgação/Alepe

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, a deputada Socorro Pimentel (UB) (Divulgação/Alepe)

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Socorro Pimentel (PSD) admitiu, nesta quinta-feira (16), que os governistas da Comissão de Finanças pegaram os oposicionistas de surpresa com o projeto substitutivo aprovado ontem. Com isso, a proposta do Governo de estabelecer o limite de 20% para o remanejamento orçamentário é que deve ser pautado no plenário. A deputada disse que esperava votar o projeto, na sessão plenária da manhã de hoje.

No entanto, o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (MDB), comunicou que a sessão foi cancelada por problemas técnicos. “Segunda-feira será imprensado e na terça tem o feriado. Vamos aguardar se o presidente colocará o projeto na pauta de quarta-feira”, disse Socorro Pimentel.

Álvaro Porto e a oposição defendem que o limite para remanejamento seja de 10%. Inclusive, ele pautou três vezes a redação final do parecer aprovado anteriormente na Comissão de Finanças, porém a bancada do Governo esvaziou o plenário para não dar quórum. O objetivo era encontrar uma saída para inverter a situação.

Essa solução foi dada pelo presidente da Comissão de Finanças, deputado Antônio Coelho (UB), ao incluir o substitutivo no projeto que abre crédito suplementar de R$ 155 milhões para o TJPE. Mesmo sendo maioria no colegiado, os oposicionistas aprovaram as duas questões. “Por se tratar de matéria orçamentária, logo de apreciação exclusiva da Comissão de Finanças, o projeto está pronto para ser votado pelos deputados em plenário”, justificou Coelho.

CONVITE AOS VICE-LÍDERES

A líder do Governo indicou novos vice-líderes para auxilia-la, numa escolha da governadora Raquel Lyra (PSD). Além dos deputados Joãozinho Tenório e Antônio Moraes, que são do seu partido, foram incluídos France Hacker e Adalto Santos, do PP. A sigla decidiu ficar independente na Alepe, mas Socorro Pimentel esclareceu que “foi uma de aparar as arestas” com o partido presidido pelo deputado federal Eduardo da Fonte.

“France Hacker e Adalto Santos podem ser vice-líderes da bancada do Governo. A governadora Raquel Lyra fez o convite e indicamos seus nomes à Mesa Diretora da Assembleia. Foi um gesto para aparar as arestas. Queremos virar essa página para reduzir os problemas na Casa”, disse Socorro Pimentel.

Alepe , Comissão de Finanças
Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP