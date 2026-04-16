Líder do Governo admite que oposição foi pega de surpresa na Comissão de Finanças da Alepe

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Socorro Pimentel (PSD) admitiu, nesta quinta-feira (16), que os governistas da Comissão de Finanças pegaram os oposicionistas de surpresa com o projeto substitutivo aprovado ontem

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, a deputada Socorro Pimentel (UB) (Divulgação/Alepe)

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Socorro Pimentel (PSD) admitiu, nesta quinta-feira (16), que os governistas da Comissão de Finanças pegaram os oposicionistas de surpresa com o projeto substitutivo aprovado ontem. Com isso, a proposta do Governo de estabelecer o limite de 20% para o remanejamento orçamentário é que deve ser pautado no plenário. A deputada disse que esperava votar o projeto, na sessão plenária da manhã de hoje.

No entanto, o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (MDB), comunicou que a sessão foi cancelada por problemas técnicos. “Segunda-feira será imprensado e na terça tem o feriado. Vamos aguardar se o presidente colocará o projeto na pauta de quarta-feira”, disse Socorro Pimentel.

Álvaro Porto e a oposição defendem que o limite para remanejamento seja de 10%. Inclusive, ele pautou três vezes a redação final do parecer aprovado anteriormente na Comissão de Finanças, porém a bancada do Governo esvaziou o plenário para não dar quórum. O objetivo era encontrar uma saída para inverter a situação.

Essa solução foi dada pelo presidente da Comissão de Finanças, deputado Antônio Coelho (UB), ao incluir o substitutivo no projeto que abre crédito suplementar de R$ 155 milhões para o TJPE. Mesmo sendo maioria no colegiado, os oposicionistas aprovaram as duas questões. “Por se tratar de matéria orçamentária, logo de apreciação exclusiva da Comissão de Finanças, o projeto está pronto para ser votado pelos deputados em plenário”, justificou Coelho.

CONVITE AOS VICE-LÍDERES

A líder do Governo indicou novos vice-líderes para auxilia-la, numa escolha da governadora Raquel Lyra (PSD). Além dos deputados Joãozinho Tenório e Antônio Moraes, que são do seu partido, foram incluídos France Hacker e Adalto Santos, do PP. A sigla decidiu ficar independente na Alepe, mas Socorro Pimentel esclareceu que “foi uma de aparar as arestas” com o partido presidido pelo deputado federal Eduardo da Fonte.

“France Hacker e Adalto Santos podem ser vice-líderes da bancada do Governo. A governadora Raquel Lyra fez o convite e indicamos seus nomes à Mesa Diretora da Assembleia. Foi um gesto para aparar as arestas. Queremos virar essa página para reduzir os problemas na Casa”, disse Socorro Pimentel.