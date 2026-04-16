De olho nos cachês

Na última Assembleia Extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), realizada em 17 de março, a maioria dos prefeitos presentes aprovou o limite de R$ 350 mil para os cachês dos artistas

São João (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Na última Assembleia Extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), realizada em 17 de março, a maioria dos prefeitos presentes aprovou o limite de R$ 350 mil para os cachês dos artistas que se apresentarão nos festejos juninos deste ano.