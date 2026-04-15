Uso de uma morte

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A confusão de ontem, na Câmara Municipal do Recife, envolvendo o vereador Eduardo Moura (Novo) e o deputado estadual Romero Albuquerque (PSB), já foi o resultado do uso inescrupuloso da morte de um menino de 8 anos. A família tem todo o direito de estar revoltada, de cobrar justiça e descobrir se realmente houve algum responsável. Afinal, nenhum pai e nenhuma mãe querem enterrar um filho que poderia ter todo um futuro pela frente. Mas usar essa morte politicamente nas redes sociais é inaceitável. Eduardo Moura, que é pré-candidato a deputado federal, põe a culpa no ex-prefeito João Campos (PSB) porque não houve atendimento no novo Hospital da Criança. A unidade funciona conforme a regulação. Romero Albuquerque, que disputará a reeleição de deputado estadual, culpa a governadora Raquel Lyra (PSD) sob o argumento de que não houve o atendimento correto nas UPAs e no Hospital de Areias. O caso está sendo investigado como suspeita de meningite, porém o laudo não foi entregue à Secretaria Estadual de Saúde. Agora, não bastassem as trocas de farpas no mundo virtual, o uso de uma família que passa por um momento de sofrimento inigualável, Eduardo Moura e Romero Albuquerque mancharam a imagem da Câmara do Recife com xingamentos, dedo na cara e ameaça de agressão física. E tudo sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara. O ocorrido não pode ficar impune.

João compara Recife ao Estado

João Campos (PSB) procurou mostrar, na Rádio Folha, ter mais condições de governar Pernambuco por ter sido prefeito do Recife. Citou que trabalhou com um orçamento 10 vezes maior que o de Caruaru, de onde Raquel Lyra (PSD) foi prefeita. “Do ponto de vista de noção de administração pública, os tamanhos são muito parecidos”, disse Campos, comparando a Capital com o Estado.

Débora vê contradição

Aliada da governadora Raquel Lyra (PSD), a deputada Débora Almeida (PSD) vê contradição de João Campos. “Caruaru sempre foi referência de gestão para Pernambuco. O próprio modelo de governo que João Campos defende teve como vice o pai da governadora Raquel Lyra”, reagiu.

Início das articulações

Terminou ontem o prazo para os partidos enviarem as atas dos deputados filiados, após a janela de trocas. A partir de hoje, começam as articulações para as novas composições das comissões da Assembleia Legislativa, nas quais o Governo quer conquistar a maioria dos integrantes.

Lula arretou-se com Flávio

O presidente Lula (PT) disse que não vai ter moleza com seu concorrente Flávio Bolsonaro (PL): “Daqui pra frente vai ser pego de calças curtas, como o Flávio com aquela brincadeira do cara comendo itens retirados de um caminhão de lixo. Ele se esqueceu de que aquilo era no governo do pai dele. Daqui pra frente, a política será de olho por olho, dente por dente”.