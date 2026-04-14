Foco no fim do 6×1

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A cada pesquisa de intenção de votos, cresce a pressão sobre o presidente Lula (PT) para reagir à aproximação do senador e pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro. O Datafolha mostrou o petista com 39% e o liberal com 35% das intenções de votos. Consequentemente, Lula quer que suas principais bandeiras avancem para conquistar a simpatia de mais eleitores e sua gestão passar a ser aprovada. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil já está valendo, porém os trabalhadores só sentirão esse benefício no bolso no ano que vem. O aperreio de Lula, agora, é para ver o fim da escala 6×1 ser aprovado o quanto antes no Congresso Nacional. Já tem a PEC tramitando a passos lentos na Câmara Federal e, sendo aprovada, ainda irá ao Senado. O presidente disse que enviaria, sexta-feira passada, um projeto de lei para tramitar em regime de urgência e não o fez. A expectativa é que a proposta chegue nesta semana à Câmara, como disse o ministro Guilherme Boulos. Lula avisou que quer resolver essa situação. Ele, inclusive, tomou a iniciativa de assinar medidas que estabelecem a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais dos trabalhadores terceirizados da administração federal. É uma forma de dar pressão nos parlamentares e também nos setores empresariais que são contrários à redução da jornada de trabalho. Os detalhes do projeto de lei a ser enviado serão discutidos em reunião de Lula com sua equipe.

Sem tração antes de João

Na entrevista à CBN, o prefeito Victor Marques (PCdoB) disse que o ex-prefeito João Campos (PSB) não apontou culpados, se antes da sua gestão grandes obras não aconteceram no Recife. Mas admitiu que “a gente não via tração para virar realidade e João conseguiu, batendo recordes de investimentos”. Detalhe: o antecessor de Campos foi Geraldo Júlio, do PSB.

Tinta antipichação

A Prefeitura do Recife está testando uma tinta plástica em locais públicos para enfrentar os pichadores. O prefeito Victor Marques disse que, com esse material, é possível remover as pichações. “Pedi para a equipe testar na rua da Moeda, nos bancos e em algumas estruturas”, contou.

Promessa de João

Um dos últimos atos de João Campos (PSB), antes de renunciar ao mandato de prefeito do Recife, foi apresentar o primeiro grupo armado da Guarda Municipal. Ontem, ele declarou que, sendo governador, “bandido não vai ter vez em Pernambuco” e que “os territórios não serão dominados”.

Medalha x medalha

No vídeo postado por Raquel Lyra (PSD) ao lado do prefeito de Ouricuri, Victor Coelho (PSD), a governadora fez um gesto curioso. Fez questão de tocar na medalha pendurada no pescoço, junto ao microfone. Não pode ter sido mera coincidência, já que seu adversário João Campos (PSB) explicou, após críticas nas redes sociais, que tira a corrente de ouro para que o barulho das medalhas não interfira nas gravações.