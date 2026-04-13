Nas sessões anteriores, a bancada governista deixou o plenário por discordar do percentual. A proposta do Governo era de 20%, mas a maioria dos integrantes da Comissão de Finanças aprovou os 10%

Projeto da LOA será pautado novamente, nesta segunda. "A governadora veja o que vai fazer", diz Álvaro Porto (Foto: Blog Dantas Barreto)

O presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (MDB), pautará, nesta segunda-feira (13), pela terceira vez a votação do projeto que estabelece o limite de 10% para o remanejamento orçamentário do Governo de Pernambuco. Nas sessões anteriores, a bancada governista deixou o plenário por discordar do percentual. A proposta do Governo era de 20%, mas a maioria dos integrantes da Comissão de Finanças aprovou os 10%.

“A gente vem botando para votar a redação final, já que está tudo aprovado não tem sentido nenhum protelar. Amanhã ou aprova ou desaprova e a governadora (Raquel Lyra) veja o que vai fazer. Ela sempre pode contar com os deputados. Não só ela, mas todo Pernambuco porque a Assembleia Legislativa está para ajudar todos os pernambucanos”, declarou Álvaro Porto.

Neste domingo, o deputado lançou sua pré-candidatura à reeleição, junto com o filho Gabriel Porto (PSB), que disputará mandato de deputado federal. O ato aconteceu no município de Canhotinho, com as presenças dos pré-candidatos a governador João Campos (PSB), a vice Carlos Costa (Republicanos) e ao Senado pelo PDT, Marília Arraes.

“Para mim é uma grande honra, uma grande alegria essa largada ser sempre aqui no município de Canhotinho, que abriu minhas portas, as fronteiras para a gente trabalhar pro Pernambuco”, ressaltou Álvaro Porto. De acordo com ele, a meta do MDB é eleger três deputados estaduais.