Milhões nas contas

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro. (Foto: Divulgação/Banco Master)

Não é a toa que tem muita gente querendo dar por encerrada a CPMI do INSS e que as investigações envolvendo a fraude bilionária e também sobre os esquemas do Banco Master não avancem. Todos os dias surgem notícias e mais notícias de pessoas que receberam pagamentos por algum tipo de serviço prestado ao banco. Quem recebeu afirma que foi pelo trabalho realizado como advogado ou consultor. Daniel Vorcaro, dono do banco, tinha uma vontade insaciável de gastar, a ponto de, só em 2025, ter efetuado pagamentos que chegaram a R$ 304,5 milhões a 98 escritórios. Parte desse valor, R$ 40 milhões, caiu na conta do escritório de advocacia da esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes. Antes disso foram mais de R$ 100 milhões, sendo R$ 40 milhões também depositados nessa mesma conta. É incrível o derrame de dinheiro distribuído, alcançando gente dos três poderes e quem não faz parte diretamente. Contudo, há pessoas que têm muita influência porque em algum momento estiveram em um dos três. A revelação mais recente foi o pagamento a Michel Temer (MDB), que traz no currículo os mandatos de deputado federal, vice-presidente e presidente da República. Assim como os demais, disse que foi pago pelo trabalho realizado como advogado. A lista segue com os ex-ministros Ricardo Lewandowisk, Fabio Wajngarten, Guido Mantega, Henrique Meirelles, entre tantos outros.