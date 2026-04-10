Victor Marques fala em relação "institucional" com governo, mas alfineta Raquel Lyra ao citar creches

Há oito dias no cargo de Prefeito e assumindo em pleno ano eleitoral, Victor Marques (PCdoB) pretende manter a relação institucional com a governadora Raquel Lyra (PSD)

Prefeito do Recife, Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

Há oito dias no cargo de Prefeito e assumindo em pleno ano eleitoral, Victor Marques (PCdoB) pretende manter a relação institucional com a governadora Raquel Lyra (PSD). Foi o que afirmou durante entrevista à Rádio Folha, nesta sexta-feira (10). No entanto, disse que, das seis creches prometidas pelo Governo do Estado, duas estão em obras, enquanto as outras “nada”.

“A gente precisa ter sempre uma relação harmoniosa do ponto de vista institucional. As pessoas da nossa cidade não esperam que uma diferença política atrapalhe a vida delas. Então, com certeza, uma relação institucional será estabelecida, assim como foi feita nos últimos anos e nada mudará do que João Campos já fazia em relação ao Governo”, assinalou Victor.

Perguntado sobre o número de creches que o Governo do Estado se comprometeu em construir no Recife, o prefeito foi sucinto na resposta, mas admitiu que estão com atraso. “Eu posso até estar enganado, mas eram seis creches. Duas delas tiveram algum movimento de início de obra e as outras até agora nada”, afirmou.

Por outro lado, garantiu continuidade na criação de vagas de creches da rede municipal, destacando que o ex-prefeito e pré-candidato a governador João Campos atingiu a meta de triplicar enquanto esteve à frente da gestão. Victor Marques, porém, prefere não estabelecer meta para o restante do mandato que termina em dezembro de 2028.

“O compromisso o público de campanha era de triplicar o número até o final de 2028. O nosso desejo era de fazer o máximo que pudesse. Como a gente já bateu essa meta, é lógico que a agora vai ter que sentar e entender. Você só consegue cumprir se fizer um planejamento bem feito. Então, tem que fazer conta, tem que entender onde é que dá para expandir ainda. O nosso compromisso é que vai seguir ampliando. O número exato eu não tenho como dizer, sem a gente estudar. Quem acreditou nessas vagas pode acreditar que a gente vai seguir fazendo”, assegurou o gestor recifense.

Marca



Victor Marques nunca disputou cargo eletivo e foi eleito vice-prefeito na chapa encabeçada por João Campos, em 2024. E tem que dar continuidade a uma gestão aprovada e a alguém que se credenciou a disputar o Governo de Pernambuco. Questionado qual marca pretende deixar em 2 anos e 8 meses de mandato, ele disse que será de muito trabalho.

“As entregas são consequências do trabalho, da priorização, da seriedade, da capacidade de fazer projeto, de agregar gente, da capacidade política de reunir os atores para que a gente chegue a algum lugar. Mas só faz isso trabalhando muito e se a minha marca for do trabalho estarei satisfeito”, relatou.

Quanto à relação com a Câmara Municipal, onde a base governista é maioria, Victor Marques garantiu agirá com respeito a todos, disse que está à disposição para receber quem faz oposição, porém avisou que a prioridade será atender os aliados.