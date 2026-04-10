1ª semana de João

João Campos (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

João Campos (PSB) renunciou ao mandato de prefeito do Recife, no dia 2 deste mês, e completou uma semana em campanha para governador, percorrendo cidades do Agreste e Sertão. Juntou muita gente nas ruas, aliados, disse o que fez no Recife e fez críticas ao Governo de Raquel Lyra (PSD). Foi até a uma estrada estadual para mostrar a buraqueira. Mas também passou por momentos em que foi necessário dar esclarecimentos. Teve o caso da medalha que tirou do pescoço. Explicou que era do seu pai, Eduardo Campos, e precisa guarda- la na hora de gravar vídeo para não atrapalhar o áudio. E ocorreu aquela recepção com tom eleitoral em uma igreja de Serra Talhada. A fiel católica e eleitora precisou se justificar nas redes sociais, pois é proibido fazer política em templos. Nessa primeira semana, João Campos também teve que dar uma brecada na divulgação de ações por conta do lamentável ocorrido, no dia 6, quando um casal morreu e houve feridos no desabamento de um casarão no Recife, numa noite de fortes chuvas. Por coincidência, aconteceu horas depois de o então vice Victor Marques (PCdoB) ter tomado posse como prefeito. Um dos fatos que deixou de ser divulgado foi a filiação do prefeito de Santa Cruz, Cachoeira, ao PSB nessa mesma data. Fora da Prefeitura, coube a Campos prestar solidariedade ao sucessor. Passado esse momento, o pré-candidato a governador comemorou a liderança na disputa, conforme o Instituto Realtime Big Data. Ontem, após o lançamento do livro “Eduardo Campos em histórias” foi a Brasília para uma reunião com o presidente Lula (PT) na condição de presidente nacional do PSB. João Campos volta hoje a Pernambuco e segue para o Sertão do Pajeú à caça de votos.

Aparreio e ações de Victor

A primeira semana de Victor Marques (PCdoB) como prefeito foi de aperreio por causa do desabamento do casarão da Vila do Pilar. Anteontem e ontem, o prefeito fez as primeiras inaugurações de obras iniciadas quando acumulava as funções de vice e secretário de Infraestrutura do Recife. Uma no Bongi e outra no Barro. Também anunciou a construção de um habitacional na Imbiribeira.

Aeroportos concedidos

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, vai assinar, na próxima terça-feira, o aditivo de concessão de 12 aeroportos que receberão investimentos e serão administrados pela GRU Airport. Os aeroportos de Serra Talhada, Araripina e Garanhuns estão incluídos nesse contrato.

Em defesa da PEC do 6×1

Aliado do presidente Lula, o deputado Pedro Campos (PSB) avalia que o Congresso Nacional deve focar na PEC que põe fim à jornada 6×1 dos trabalhadores, e não no projeto de lei proposto pelo presidente Lula (PT). Argumenta que uma lei é muito mais fácil de ser alterada no futuro do que uma emenda constitucional.