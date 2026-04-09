Empresa de Silvio e Carlos Costa recebeu R$ 1,1 milhão do Banco Master; Ex-deputado diz que prestou consultoria

Em ano eleitoral, qualquer assunto é motivo para gerar tensão e, nesta quinta-feira (9), um assunto mexeu com o ex-deputado Silvio Costa

Ministro Silvio Costa Filho (Foto: : Wesley D'Almeida/Mpor)

Em ano eleitoral, qualquer assunto é motivo para gerar tensão e, nesta quinta-feira (9), um assunto mexeu com o ex-deputado Silvio Costa e seu filho que é pré-candidato a vice-governador pela Frente Popular, Carlos Costa. O colunista Tácio Lorran, do portal Metrópoles, publicou que a empresa de consultoria dos dois sócios recebeu R$ 1 milhão do Banco Master, em 2025.

Silvio Costa garante que foi um negócio normal entre a RI Consulting e a instituição bancária. Mas por se tratar de um banco que tinha como presidente Daniel Vorcaro, chamou a atenção. Silvio foi deputado federal e criou vínculos no Congresso Nacional. Ele aproveita isso para acompanhar a tramitação de projetos a pedido de clientes.

O ex-deputado foi quem assinou a nota enviada ao Metrópoles, embora Carlos Costa também seja sócio da empresa.

Nota de Silvio Costa:

“A minha empresa RI Consulting, fundada em 2019, presta serviço de consultoria política e empresarial para várias associações e federações do setor produtivo nacional. Faço acompanhamento de projetos de lei de interesse dos clientes que estão tramitando nas câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional.

Com o Banco Master, a RI Consulting fez contrato para acompanhar a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional e acompanhamento de projetos de lei nos estados e municípios.

Nunca fiz reunião com Banco Central, BRB ou qualquer instituição citada nas investigações do Banco Master. Enquanto durou o meu contrato, enviei mensalmente relatório de serviços que, inclusive, tive o cuidado de registrar em cartório uma ata notorial".