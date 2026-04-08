"Cabe a Raquel"

Presidente estadual do PL, Anderson Ferreira (Foto: Comunicação PL/Divulgação)

Presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira está jogando no colo da governadora Raquel Lyra (PSD) a decisão de tê-lo na chapa majoritária como candidato ao Senado. Na sua avaliação, a pessedista terá mais facilidade de derrotar João Campos (PSB) se tiver a direita e o PL ao seu lado. Na entrevista à Rádio Jornal, o pré-candidato a senador foi questionado se poderia apoiar Raquel, nas eleições deste ano. “A direita sempre foi fator determinante e não vai ser diferente nessa eleição. Nós sabemos o tamanho que temos. Cabe à própria governadora fazer essa reflexão sobre o quanto é importante para o projeto dela ter essa força da direita, do PL e da nossa tropa”, disse Anderson. Ele lembrou que foi graças aos votos conservadores que Raquel venceu Marília Arraes no 2º turno, em 2022. Apesar dessa avaliação do líder liberal, a governadora atraiu Miguel Coelho (UB) para sua aliança e filiou o deputado Túlio Gadêlha ao PSD para ter um carimbo lulista na sua futura majoritária. No entanto, Anderson Ferreira não acredita que a formação da chapa esteja definida. “Acho interessante que se colocam como pré-candidatos e a governadora não chancelou nenhum nome até agora. Aí fica aquele desespero, aquela ansiedade”, provocou. O presidente do PL enfatizou que seu objetivo é ajudar, mas que tem condições de disputar o Senado de forma independente.

Questão de estratégia

O senador Humberto Costa (PT) deve ter seus motivos para querer se licenciar do mandato para se engajar à programação de João Campos (PSB). O socialista já colocou a campanha de governador na estrada e a pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) está presente nas agendas. Entre os petistas se diz que o maior receio de Humberto é ter menos votos que a companheira de chapa.

Faca de dois gumes

A postagem de João Campos (PSB) sobre péssima situação da PE-585 rendeu comentários favoráveis de que ele vai resolver, se for governador. Mas houve críticas aos governos do PSB de que não cuidaram das estradas. E foi bem no dia de alagamentos e duas mortes no Recife.

Vagas no Mais Médicos

Termina hoje o prazo para a inscrição de médicos no programa de Atenção Primária à Saúde (APS), em Pernambuco. São 54 vagas abertas pelo Ministério da Saúde no novo edital do Mais Médicos. Inscrição deve ser feita na Plataforma de Gerenciamento de Programas de Provimento.

Discurso afinado de Antônio

Em Petrolina, o deputado Antônio Coelho (UB) adaptou-se bem à nova realidade de aliado da governadora Raquel Lyra (PSD), ao destacar os investimentos no saneamento da cidade. “Se o lado de lá, aqueles que buscam resistir aos avanços das conquistas, foram capturados por um discurso ideológico, foi você que está virando uma página e inaugurando um novo tempo em Pernambuco”, disse Antônio.