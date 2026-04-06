"A gente não precisa se pautar pelas pautas da oposição", avisa novo prefeito do Recife

Prefeito do Recife, Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

Eleito vice-prefeito do Recife em 2024, Victor Marques (PCdoB) assumiu a Prefeitura, nesta segunda-feira (6). Ele sucede João Campos (PSB), que renunciou para ser candidato a governador de Pernambuco. Victor ressaltou as ações realizadas nos últimos 5 anos e 3 meses, garantindo manter o ritmo de trabalho até 31 de dezembro de 2028. Questionado sobre o papel da oposição na Câmara de Vereadores, ele avisou que sua gestão será pauta pelo projeto eleito pelos recifenses.

“Todo tipo de de trabalho, seja da base, seja da oposição, é importante. Quando a gente vive numa democracia, tem que saber primeiro ouvir e entender. A gente não tem compromisso com erro. Se algo porventura for identificado, se a oposição colaborar de alguma maneira nesse sentido, a gente vai fazer. E a gente não precisa se pautar pelas pautas da oposição. A gente tem que trabalhar com a expectativa da população do Recife e só faz isso se tiver na rua fora dos gabinetes, ouvindo a população e,

principalmente, apresentando aquelas soluções que as pessoas nem esperavam, aquelas soluções impensáveis e que vão virando realidade. E isso vai entrando no costume de quem vive no Recife”, ressaltou o novo prefeito, durante entrevista coletiva.

Victor Marques disse que assume a Prefeitura, encontrando a cidade numa outra situação, após os mandatos de João Campos. “A verdade é que o Recife mudou de patamar. hoje é uma nova cidade, as pessoas enxergam e acreditam. É tanto é que o prefeito João Campos foi reeleito com 80% votos”, ressaltou.

CRECHES

Uma das questões que o antecessor destacou foi ter triplicado o número de creches na Capital. E Victor foi questionado se manterá a ampliação de vagas. “A meta de creche era triplicar as vagas. A gente conseguiu adiantar em quase dois anos e meio um compromisso de campanha. Então, o nosso compromisso é fazer e enquanto houver criança que não tiver acesso a uma vaga, nós vamos trabalhar diuturnamente para conseguir recursos e, principalmente, garantir que essa criança tenha qualidade, com cinco refeições por dia, roupa lavada e muito mais cuidado com elas, que serão o futuro da nossa cidade”, assegurou.

PRIMEIRO ATO

Victor Marques contou que fez pela manhã seu primeiro ato como prefeito, antes mesmo da posse, na comunidade dos Milagres. Mas à noite fará a primeira inauguração no Bongi, já no cargo de gestor.

“Já teve um primeiro ato, hoje de manhã. Visitei a maior obra de encosta em andamento da nossa cidade, o Conviva dos Milagres. São mais de R$ 60 milhões de R$ 15 milhões já executados e R$ 45 milhões em andamento. A gente vai poder fazer uma obra de encosta que vai proteger mais de duas mil pessoas. E lá a gente também vai fazer uma grande obra de cidadania. Vai ter parque, áreas de lazer área, de musculação, vai ter tudo que vocês estão acostumados, a ver numa área da cidade que talvez não fosse muito vista, mas que agora, de fato, está passando por uma transformação. Essa foi a minha primeira agenda do dia. Ainda hoje eu vou inaugurar uma rua no Bongi, uma rua que era sonhada há muitos anos. Nos próximos dias, vocês vão ver que o nosso ritmo vai seguir o mesmo, até porque tem muita obra nas ruas, tem muita entrega para ser feita, muita obra que vai começar. Podem esperar que o nosso ritmo vai permanecer intenso”, garantiu Victor Marques.