Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

“Quem?”. Nos últimos dias, fiz questão de, ao ir às ruas, fazer uma pergunta a alguns transeuntes: ‘Sabem quem é Victor Marques?’. Pouquíssimos disseram que já ouviram falar. E só alguns afirmaram que era o vice-prefeito do Recife. A maioria respondeu da forma que inicio este texto. Quero deixar claro que não foi pesquisa e nem enquete. Foi só por curiosidade, portanto, não reflete completamente a realidade. Mas esse desconhecimento é natural, não apenas em relação a Victor (PCdoB). Praticamente todo vice passa por isso, principalmente, se nunca disputou no voto. Ele foi eleito vice, só que os eleitores votaram em João Campos (PSB) no pleito de 2024. Hoje, às 15h, Marques tomará posse como prefeito, quatro dias após o então titular ter renunciado. Seu desafio será, não só de dar andamento a uma gestão bem avaliada, como também de se tornar conhecido entre os recifenses. Se levarmos em conta o Instagram, o novo prefeito vai ter que acelerar o passo. São quase 50 mil seguidores e cerca de 1.500 amigos. Como estará no cargo em 2028, certamente será candidato natural para renovar o mandato. Como a eleição acontecerá no mês de outubro, terá pouco mais de 2 anos para ser visto de verdade como prefeito do Recife. Se João Campos for eleito governador, será um baita reforço. Caso Raquel Lyra seja reeleita, o esforço de Victor precisará ser maior porque a oposição na Capital fará de tudo para tirá-lo da Prefeitura. Mas ele vem de uma família política de São José do Belmonte, participa da gestão recifense desde 2021, é jeitoso e tem uma equipe por trás que vai planejar esse futuro de médio prazo.

Dia a dia pode ajudar

O presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá (PSB), avalia que “o dia a dia da gestão é que vai mostrar o reconhecimento da população sobre Victor Marques”. “Ele vai apresentar as suas ações. Estou muito confiante na continuidade do trabalho. O prefeito é alguém que conheceu de perto a forma de trabalhar e cresceu bastante no aspecto político”, diz o vereador.

Campos reviu decisão

João Campos (PSB) chegou a cogitar ir à posse de Victor Marques, hoje, no entanto foi convencido por um grupo mais próximo de que deveria ir atrás de votos no Sertão do Araripe. Outro argumento foi de que o momento é de Victor, já que João poderia, naturalmente, roubar a cena.

Intriga caseira

Eduardo Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira, ambos do PL, se estranham nas redes sociais. O filho 03 fez uma publicação contra o mineiro, afirmando: “Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo”.

Prefeito abençoado pelo Papa

Paulo Roberto (MDB) reassume hoje a Prefeitura de Santo Antão, após a viagem administrativa à Itália. Pelo visto, bem proveitosa. O prefeito foi recebido em audiência pelo Papa Leão XIV, no Vaticano. “Estar em um lugar carregado de espiritualidade e história nos faz refletir sobre o propósito maior de servir”, contou o emedebista.