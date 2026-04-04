João Campos segue em campanha no interior prometendo resgatar serviços do Estado

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), iniciou sua agenda pelo estado durante o feriado da Semana Santa, tendo como primeiro destino o teatro de Nova Jerusalém.

João Campos (PSB) iniciou sua agenda pelo estado durante o feriado da Semana Santa (Divulgação)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), iniciou sua agenda pelo estado durante o feriado da Semana Santa, tendo como primeiro destino o teatro de Nova Jerusalém. Na ocasião, ele esteve acompanhado de Marília Arraes (PDT), Carlos Costa (Republicanos), Pedro Campos (PSB) e da deputada federal e esposa Tabata Amaral (PSB-SP).

A agenda segue até o domingo (5), quando voltará ao Recife. Na segunda-feira, acompanhará a posse de Victor Marques (PCdoB) como prefeito. Após a cerimônia na Câmara de Vereadores, viajará novamente para o interior.

Em suas redes sociais, João Campos publicou um vídeo elogiando o espetáculo e destacando a importância de Brejo da Madre de Deus como polo turístico. “Eu já tive a oportunidade de andar muito aqui, quando fui candidato a deputado federal. A gente sabe que aqui é um polo de turismo muito importante e que precisa da permanência, ao longo de todo o ano, de atividades, além do fortalecimento da infraestrutura”, afirmou.

Neste sábado, João Campos foi a Bonito e fez campanha nas ruas da cidade governada por Dr. Ruy (PSB). Ao falar já como pré-candidato a governador, disse que, se for eleito, irá garantir bons serviços aos pernambucanos.

“Se você chega a um hospital estadual, quer ser atendido. Se você vai ao Detran, quer ser bem atendido. Se quer fazer a matrícula de uma criança, quer ser bem atendido. Então, vou cuidar do serviço e trazer investimentos que há muito tempo Pernambuco não via. Tem como fazer isso. Eu sei como fazer isso e eu só quero ter a oportunidade de fazer, porque Pernambuco vai voltar a ser o Leão do Norte, a ser o estado que mais cresce no Nordeste, o que mais gera empregos, o que mais traz indústrias, o que tem que a melhor educação pública do país, o que investe na infraestrutura de saúde”, prometeu o socialista.