PSD foi a alternativa para o senador Fernando Dueire e o deputado Jarbas Filho; ambos deixaram o MDB

O senador Fernando Dueire e o deputado estadual Jarbas Filho não tiveram opção, senão trocarem o MDB pelo PSD; as desfiliações aconteceram na última quinta-feira, mas só neste sábado (4) houve a divulgação

O senador Fernando Dueire e o deputado estadual Jarbas Filho (Divulgação)

O senador Fernando Dueire e o deputado estadual Jarbas Filho não tiveram opção, senão trocarem o MDB pelo PSD. As desfiliações aconteceram na última quinta-feira, mas só neste sábado (4) houve a divulgação. Sem condições de tomar o controle do partido de Raul Henry, apesar de todas as tentativas judiciais, Dueire alimenta a chance de tentar renovar o mandato pelo presidido pela governadora Raquel Lyra. Com isso, ela tem como alternativas para compor a chapa, além de Dueire, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) e Miguel Coelho (UB).

No entanto, o presidente da União Progressista, deputado Eduardo da Fonte (PP) também se coloca como pré-candidato, apesar de sua relação com Raquel estar estremecida. Ele chegou a negociar com João Campos uma vaga de senador pela Frente Popular.

Na nota divulgada à imprensa, Fernando Dueire disse que chega ao PSD “com entusiasmo e disposição para somar a um projeto que olha para o futuro de Pernambuco, com trabalho, equilíbrio e compromisso com as pessoas”.

“Ao lado da governadora Raquel Lyra, sigo alinhado com esse esforço de reconstrução do estado, contribuindo para que Pernambuco avance, com mais desenvolvimento e mais oportunidades para todos, do litoral ao sertão. Sigo motivado para continuar esse trabalho e buscar a renovação do mandato, dentro desse projeto coletivo liderado pela governadora, com presença e resultados em todas as regiões de Pernambuco.”, colocou Dueire.

Jarbas Filho foi eleito em 2022 pelo PSB, mas, após tomar posse como deputado estadual, retornou ao MDB. Ele foi candidato a presidente do partido, porém foi derrotado por Raul Henry, nesta semana, o TSE rejeitou o recurso contra o resultado do Congresso Estadual do MDB, e a troca de partido foi necessária para tentar a reeleição.