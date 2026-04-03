Blog Dantas Barreto
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Bandeira dividida
Já faz um tempo que a governadora Raquel Lyra (PSD) adotou a Bandeira de Pernambuco como parte dos seus discursos, para afirmar que governa para todos, independentemente se o prefeito de determinada cidade é de oposição, porque "não deixa ninguém pra trás"
Publicado: 03/04/2026 às 08:14
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
Já faz um tempo que a governadora Raquel Lyra (PSD) adotou a Bandeira de Pernambuco como parte dos seus discursos, para afirmar que governa para todos, independentemente se o prefeito de determinada cidade é de oposição, porque “não deixa ninguém pra trás”.
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