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Bandeira dividida

Já faz um tempo que a governadora Raquel Lyra (PSD) adotou a Bandeira de Pernambuco como parte dos seus discursos, para afirmar que governa para todos, independentemente se o prefeito de determinada cidade é de oposição, porque "não deixa ninguém pra trás"

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 03/04/2026 às 08:14

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Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Já faz um tempo que a governadora Raquel Lyra (PSD) adotou a Bandeira de Pernambuco como parte dos seus discursos, para afirmar que governa para todos, independentemente se o prefeito de determinada cidade é de oposição, porque “não deixa ninguém pra trás”.

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