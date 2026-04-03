Blog Dantas Barreto

Bandeira dividida

Já faz um tempo que a governadora Raquel Lyra (PSD) adotou a Bandeira de Pernambuco como parte dos seus discursos, para afirmar que governa para todos, independentemente se o prefeito de determinada cidade é de oposição, porque "não deixa ninguém pra trás"

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 03/04/2026 às 08:14