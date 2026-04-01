Climão na Alepe

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A Assembleia Legislativa completa 191 anos hoje e ontem à noite houve uma cerimônia comemorativa no Auditório Sérgio Guerra. O evento aconteceu logo após a conturbada sessão plenária na qual a oposição voltou a colocar o Governo do Estado numa situação complicada para o restante de 2026. O orçamento de R$ 62 bilhões já está valendo, no entanto nenhum remanejamento de recursos pode ser feito. A oposição propõe 10%, o Governo quer 20% e sem acordo nada pode ser feito porque a bancada governista esvaziou o plenário na hora da votação do que os adversários queriam. Vem o feriado da Páscoa e o Governo vai avaliar o que fazer para mudar o quadro adverso. O climão foi percebido no plenário e também na comemoração do aniversário da Alepe. O cerimonial esperava a presença da governadora Raquel Lyra (PSD), pois a equipe foi lá para alinhar a sua participação. Dos 49 deputados, apenas sete prestigiaram, sendo apenas um (Cleiton Collins/PP) da base governista. No seu discurso, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto (MDB), reiterou o “presente marcado pela independência e compromisso com o povo pernambucano”. Falou da resiliência no enfrentamento às tentativas de intervenção nos trabalhos do Legislativo e da aprovação de projetos do Governo, inclusive os empréstimos de R$ 13 bilhões. E afirmou que “recursos e condições o Executivo tem para atender às demandas da sociedade”. “Fizemos isso sem abrir mão da prerrogativa de legislar, fiscalizar, sem perder a independência”, salientou o presidente da Alepe.

Porto tira Izaías da Mesa

Um dos momentos tensos, ontem na Alepe, foi quando o deputado Izaías Régis (PSD) quis ler a ata da reunião de quinta-feira passada e que foi anulada pelo vice-presidente Rodrigo Farias (PSB). O presidente Álvaro Porto (MDB), que havia chamado o pessedista para a função, mandou ele se retirar da Mesa Diretora e convocou outro parlamentar.

Vaias e aplausos

Professores vaiaram os deputados governistas quando deixaram o plenário para não votar a proposta da oposição sobre a LOA. E Álvaro Porto encerrou a sessão. Os governistas voltaram e foram aplaudidos quando pediram para que o reajuste salarial dos professores fosse votado.

PEC da juventude

Foi aprovada a PEC do deputado Cayo Albino (PSB) que garante recursos orçamentários para o Governo de Pernambuco aplicar em políticas públicas da juventude. Vai valer para o orçamento de 2027. Mas para evitar encrenca com a bancada governista, Cayo não propôs percentual fixo.

Eduardo Bolsonaro vai depor

Será no dia 14 o depoimento por videoconferência do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele é acusado de articular, junto a autoridades dos Estados Unidos, o tarifaço aos produtos brasileiros devido aos processos contra Jair Bolsonaro e aliados. Além da inclusão de pessoas na Lei Magnitsky.