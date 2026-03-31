Reajuste dos professores da rede estadual é aprovado na Assembleia Legislativa

Mais de 77 mil servidores, incluindo professores, analistas e administrativos da educação serão beneficiados

Os professores estavam nas galerias da Alepe e protestaram contra a demora para a votação (Blog Dantas Barreto)

O reajuste de 5,4% para os professores da rede estadual foi aprovado por unanimidade, na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (30). O percentual corresponde ao piso nacional e foi firmado em acordo entre o Governo de Pernambuco e o Sintepe. Mais de 77 mil servidores, incluindo professores, analistas e administrativos da educação serão beneficiados.

Os professores estavam nas galerias da Alepe e protestaram contra a demora para a votação, pois os deputados discutiam em plenário os vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) à Lei Orçamentária Anual (LOA) e também o projeto que previa mudança no percentual de remanejamento orçamentário.

Estão sendo beneficiados ocupantes dos cargos de Professor, Analista em Gestão Educacional, Assistente Administrativo Educacional e de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais.

O projeto contempla, ainda, a fixação do valor de referência para a contratação temporária de professores; a revisão da Gratificação de Função Técnico-Pedagógica; e outras ações, garantindo a devida valorização dos profissionais da educação em todo o Estado.

A votação no plenário ocorreu depois do impasse ocorrido na manhã de hoje, quando ocorreram duas reuniões paralelas da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ). Apesar da reunião presidida pelo vice-presidente do colegiado, Edson Vieira (Podemos) ter sido convocada no Diário Oficial do Legislativo, o presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB), desconsiderou e pediu novo parecer em plenário ao presidente do colegiado, Alberto Feitosa (PL). A decisão foi favorável ao aumento salarial dos profissionais da Educação.