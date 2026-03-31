Fornecedores de cana farão protesto na Alepe para cobrar aprovação da LOA

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Um protesto dos fornecedores de cana está marcado para as 9h do dia 7 de abril, em frente à Assembleia Legislativa, para pressionar os deputados a aprovarem a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. A LOA foi aprovada em dezembro do ano passado, porém recebeu vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) porque o remanejamento orçamentário ficou em 10%. O Governo quer ampliar para 20%, mas as bancadas governista e de oposição não chega a um acordo.

Em virtude da crise apontada no setor, a Associação dos Fornecedores de Cana (AFCP) e o Sindicato dos Cultivadores de Cana no Estado de Pernambuco (SINDICAPE) receberam a garantia do Governo que receberiam ajuda financeira para a compra de fertilizantes. No entanto, foi dito que esse apoio só será possível se houver a mudança no índice de remanejamento.

“Cansados de esperar por essa medida, visto que o uso deste insumo tem prazo para aplicação em nossas lavouras, vamos todos para a frente da Assembleia protestar. Só com a aprovação da LOA conseguiremos o fertilizante prometido pela governadora Raquel Lyra. É muito importante a participação de todos”, diz a nota de convocação divulgada pela AFCP e pelo SINDICAPE.

Os vetos da governadora continuam sem serem pautados e o projeto que altera o percentual de remanejamento orçamentário também está travado e precisa ser aprovado na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, onde a oposição tem 5 membros e o Governo, 4.

AMPLIAÇÃO DAS BANCADAS

A expectativa da base governista está com o fim da janela para troca de partido para, a partir do dia 6, legendas como PSD e Podemos reivindicarem espaços nas três principais comissões: CCLJ, Finanças e Administração. Com isso, a tendência é os governistas passem a ter maioria e os projetos possam ser pautados e aprovados com facilidade.